Dink davasında flaş gelişme… MİT izin verirse…

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Duruşmada Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu daha evvel 3 MİT görevlisinin tanık olarak dinlenilmesini talep ettiklerini hatırlattı.

Mahkemenin bu doğrultuda karar verdiğini ancak duruşma savcısının bu tanıkların dinlenilmesinden vazgeçilmesini istediğini söyleyen Bakırcıoğlu, “Mahkeme bu konuda bir karar vermedi. Bu nedenle söz konusu talebin karara bağlanılmasını istiyoruz” dedi.

Avukat Bakırcıoğlu ayrıca, dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanı’nın da dinlenmesini talep etti.

MAHKEME KABUL ETTİ

Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti, 3 MİT görevlisinin tanık olarak dinlenilmesi isteğini, dinlenen tanıkların yeterli olduğu gerekçesiyle reddetti.

Heyet, dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanı’nın dinlenilmesi talebini ise kabul etti. Mahkeme, MİT Başkanlığı’na yazı yazılmasına, izin verildiği takdirde tanığın duruşmaya çağrılmasına hükmetti.