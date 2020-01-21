Diplomat Osman Köse’nin şehit edilmesiyle ilgili 1 kişi daha yakalandı!

Irak’ın Erbil kentinde Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat Osman Köse’nin şehit edilmesi ile ilgili hakkında yakalama kararı bulunan F.Ç., Habur Sınır Kapısı’ndan Şırnak’a geçmek isterken güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Hakkında ‘terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve kasten adam öldürme’ suçlarından yakalama kararı bulunan F.Ç., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erbil kentindeki saldırıyla ilgili MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda V.A. isimli örgüt mensubu 29 Kasım 2019 tarihinde, M.B. isimli örgüt mensubu ise 26 Aralık 2019 tarihinde Şırnak'ta yakalanmış ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmışlardı. (İHA)