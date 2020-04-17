Direksiyon başında dezenfektan kullanmaya çalışırken TIR’a çarptı

Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde, Emir S. hakimiyetindeki otomobil, akaryakıt istasyonundan çıktı. Seyir halinde ellerini dezenfekte etmeye çalıştığı öne sürülen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki TIR’a çarptı. Otomobil içindeki 5 kişiden 3'ü yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle 500 metre savrulan otomobil kaldırıma çarparak hurdaya döndü. Kazada yaralılara ilk müdahaleyi bekçiler yaparken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Emir S. ile Yusuf K. (20) ve Muhammet .A. (21) yaralandı. İsmi öğrenilemeyen diğer iki kişi otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerinden uzaklaştı.

Kaza sonrası vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görülürken, Yaralılar, ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)