Direksiyon başında yakalandı, yurda yerleştirildi

Minibüs şoförü Erdal E., önceki akşam Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucunun çıkmasını beklemeyen Erdal E. bugün minibüsüyle Ataköy- Merkez hattında sefere çıktı.

Sonucunun pozitif çıkmasına rağmen yolcu taşımaya devam eden Erdal E.’nin evinde olmadığını belirleyen filyasyon ekipleri, polisten yardım istedi. Polis ekipleri de 03 M 203 plakalı aracı, Yeşilyol Caddesi üzerinde durdurdu.

YURDA GÖTÜRÜLDÜ

Yolcuları indiren ekipler, Erdal E.’nin minibüsten çıkmasına izin vermedi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, şoförü hasta nakil aracı ile karantina sürecini geçireceği yurda götürdü. Minibüsteki yolcular da gerekli uyarılar yapılarak evlerine gönderildi. DHA