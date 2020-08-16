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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ile corona virüsü salgınındaki son gelişmelerin yanı sıra Doğu Akdeniz konusunun ele alınması bekleniyor.

20:52 -
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yemin törenine katılmak üzere geldiği Dominik Cumhuriyeti'nde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Yemin töreninin ardından basın mensuplarına poz veren iki bakan daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmede, ikili ilişkiler ile corona virüsü salgınındaki son gelişmelerin yanı sıra Doğu Akdeniz konusunun ele alınması bekleniyor.

Çavuşoğlu'nun ayrıca yemin törenine katılan diğer ülke Devlet Başkanları ve Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor. İHA

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