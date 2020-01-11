Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan ‘Libya’da ateşkes’ çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da ateşkes çağrısında bulundu.

14:16 -
Haberler Gündem
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan ‘Libya’da ateşkes’ çağrısı

Çavuşoğlu’nun açıklamaları şöyle:

*Bu gece itibariyle bir ateşkesin sağlanması konusunda iki devlet başkanı bir çağrıda bulundu. Buradaki mutabakata göre biz Türkye olarka meşru yönetim olan Sarrac’ı bu çağrıya destek vermeleri konusunda ikan edecektir.

*Rusya da Hafter’i ikna edecekti. Biz üzerimize düşeni yaptık. Hemen temasa geçtik. Daha o akşam Sarrac yönetimi ortak açıklamayı desteklediklerini vurgulayan açıklamalar yaptılar Ama Hafter’den böyle bir açıklama gelmedi.

*Dün basına yansıdığı kadarıyla tam tersi açıklama geldi. Rus dostlarımızdan beklentimiz iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter’ı bu konuda ikan etmeleri.

*Fransa bunu baltalamak için elinden geleni yapıyor. Libya’da kaosun devam etmesine sebep olan Fransa.

*İki devlet başkanı İdlib’de artan gerginliği ve ateşkes konusunda da mutabık kalmışlardı. Umarım ateşkes bu sefer kalıcı olur. Rusya rejimi kontrol altında tutar.

Dışişleri Bakanı Fransa Libya mevlüt çavuşoğlu Rusya Türkiye
Son güncelleme: 14:26 11.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more