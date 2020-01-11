Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan ‘Libya’da ateşkes’ çağrısı

Çavuşoğlu’nun açıklamaları şöyle:

*Bu gece itibariyle bir ateşkesin sağlanması konusunda iki devlet başkanı bir çağrıda bulundu. Buradaki mutabakata göre biz Türkye olarka meşru yönetim olan Sarrac’ı bu çağrıya destek vermeleri konusunda ikan edecektir.

*Rusya da Hafter’i ikna edecekti. Biz üzerimize düşeni yaptık. Hemen temasa geçtik. Daha o akşam Sarrac yönetimi ortak açıklamayı desteklediklerini vurgulayan açıklamalar yaptılar Ama Hafter’den böyle bir açıklama gelmedi.

*Dün basına yansıdığı kadarıyla tam tersi açıklama geldi. Rus dostlarımızdan beklentimiz iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter’ı bu konuda ikan etmeleri.

*Fransa bunu baltalamak için elinden geleni yapıyor. Libya’da kaosun devam etmesine sebep olan Fransa.

*İki devlet başkanı İdlib’de artan gerginliği ve ateşkes konusunda da mutabık kalmışlardı. Umarım ateşkes bu sefer kalıcı olur. Rusya rejimi kontrol altında tutar.