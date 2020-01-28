Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye ‘Kudüs’ tepkisi!

“Kudüs’ü İsrail’in başkenti” olarak tanıyan planı sert bir dille eleştiren açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gaspetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz. Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz.

* Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz. Filistin'in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Ortadoğu'ya barış gelemez.

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