Dışişleri Bakanlığı’ndan BM’ye tepki: Vahim bir durum

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BM Genel Sekreteri Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın Suriye Demokratik Güçleri’nin elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin görüşmesi hakkında soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy şunları ifade etti:

* Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde ‘Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve diğer terör örgütü mensuplarıyla telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirmesi terörle küresel mücadele açısından vahim bir durumdur.

İLK GÖRÜŞME DEĞİL Gamba, 29 Haziran'da BM Cenevre ofisinde bir araya geldiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan YPG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile örgütün “bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için” eylem planına resmi törenle imza atmıştı. Olay üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Daimi Temsilcimiz Feridun Bey, bizzat Genel Sekretere giderek yazılı protestomuzu da iletmiştir' demişti.

AÇIK İHLAL VURGUSU

* Söz konusu gelişme üzerine Birleşmiş Milletler makamları nezdinde derhal gerekli girişimler yapılmıştır. Bu tutum, terörle mücadele konusundaki Birleşmiş Milletler kararlarının açık şekilde ihlalidir. BM’nin terörle mücadeledeki inandırıcılığına darbe vurmaktadır.

* Terör örgütü PKK/PYD/YPG´nin, cinsel istismardan zorla silah altına almaya kadar uzanan çocuklara karşı işlediği en ağır insanlık suçlarının önlenmesinin yolu terörle mücadele tedbirlerinin samimi ve etkin şekilde, terör örgütleri arasında ayrım gözetilmeksizin hayata geçirilmesidir.