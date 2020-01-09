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Son dakika… Dışişleri Bakanlığı’ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Yunanistan, Fransa, GKRY ve Mısır ile İtalya Dışişleri Bakanları’nın katılımıyla Kahire’de düzenlenen toplantının ardından bir açıklama yayımladı. Bakanlık, toplantının ardından Doğu Akdeniz’deki gelişmelere yönelik yapılan açıklamanın bütünüyle gerçek dışı tezlere dayandığını belirtti.

11:32 -
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Son dakika… Dışişleri Bakanlığı’ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, dün Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır ve İtalya Dışişleri Bakanları’nın katılımıyla Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen toplantının ardından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada:

“8 Ocak 2020 tarihinde Yunanistan, Fransa, GKRY ve Mısır ile İtalya Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla Kahire'de düzenlenen toplantının ardından Doğu Akdeniz'deki gelişmelere yönelik yapılan açıklama bütünüyle gerçek dışı tezlere dayanmaktadır. Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan meşru Hükümeti ile imzaladığımız Mutabakat Muhtıraları uluslararası hukuka uygun ve meşrudur. Doğu Akdeniz'i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürmek üzere, GKRY dışındaki tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz.”

çatışma Dışişleri Bakanlığı Fransa İtalya Libya Mısır son dakika Yunanistan
Son güncelleme: 11:36 09.01.2020
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