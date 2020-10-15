Dışişleri Bakanlığı’ndan Ermenistan’a kınama

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak devam eden saldırılarını şiddetle kınayan bir açıklama yayımladı.

Bakanlığın açıklamasında Ermenistan'ın bugün Terter'e saldırısı sonucunda, bir mezarlıkta düzenlenen cenaze töreninde bulunan sivil halktan üç kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin de yaralandığı belirtildi.

“İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAYANLAR…”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Ermenistan, esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim'de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam etmektedir.

*İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir.

*Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye'nin, Can Azerbaycan'ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır.