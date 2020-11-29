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Dışişleri Bakanlığı’ndan Fahrizade’nin öldürülmesi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İranlı bilimadamı Muhsin Fahrizade’nin cinayeti kınanarak, "Türkiye, bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşıdır" denildi.

Güncellenme: 01:14, 29/11/2020
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Fahrizade’nin öldürülmesi hakkında açıklama

İranlı bilimadamı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

*İranlı bilimadamı Muhsin Fahrizade'nin Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Bu menfur cinayeti kınıyor, İran Hükümeti ile merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz.

*Türkiye, bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşıdır.

*Bu doğrultuda, sözkonusu eylemi gerçekleştirenlerin açığa çıkarılmasının ve adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyor, tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz.

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