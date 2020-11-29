Dışişleri Bakanlığı’ndan Fahrizade’nin öldürülmesi hakkında açıklama

İranlı bilimadamı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

*İranlı bilimadamı Muhsin Fahrizade'nin Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Bu menfur cinayeti kınıyor, İran Hükümeti ile merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz.

*Türkiye, bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşıdır.

*Bu doğrultuda, sözkonusu eylemi gerçekleştirenlerin açığa çıkarılmasının ve adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyor, tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz.