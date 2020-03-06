Dışişleri duyurdu: Corona virüsü nedeniyle ertelendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların da katılacağı Antalya Diplomasi Forumu (ADF), Dışişleri Bakanlığı tarafından corona virüsü nedeniyle ertelendi. 27-29 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan foruma, uluslararası kuruluş temsilcilerinin yanısıra, akademisyenler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının da katılması planlanıyordu.

YENİ TARİH AÇIKLANMADI

Forumun ne zamana ertelendiği konusunda açıklama yapılmadı. Dışişleri Bakanlığı, erteleme açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Son dönemde yeni tip Corona virüsü (Covid-19) vakasının görüldüğü ülke sayısındaki artış nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 salgını ile ilgili derecelendirmesini ‘çok yüksek’ seviyesine çıkarmış;

Avrupa Birliği de risk seviyesini yükseltmiştir. Bu durum karşısında başta BM ve AB'nin düzenleyeceği uluslararası toplantılarla birlikte, geniş katılımlı kültürel, sportif ve ekonomik etkinlikler de iptal edilmekte veya ertelenmektedir.

Bu hususlar ışığında ülkemizde bir vakaya rastlanmamış olmakla birlikte, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek etkinlikler bağlamında Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili diğer makamların tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, Antalya Diplomasi Forumu’nun ileri bir tarihe ertelenmesi uygun bulunmuştur.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.