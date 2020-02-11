Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Rum basınında çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Rum basınında yer alan bazı iddialar hakkındaki soruya verdiği cevapta, şu ifadeleri kullandı:

* Rum basınında yer alan, ülkemizin Kıbrıs'taki garanti sisteminin kaldırılmasını kabul ettiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

* Türkiye'nin 1960 tarihli Londra ve Zürih Anlaşmaları'yla tesis edilen garanti sistemi konusundaki tutumu bellidir.

* Türkiye, Ada'da kapsamlı ve adil bir çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin sağlanması ve güvenlik endişelerinin karşılanmasıyla mümkün olabileceğini her vesileyle vurgulamaktadır. İHA