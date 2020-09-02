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Türkiye’den Avusturya’nın ‘casusluk’ iddialarına tepki: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığına dair iddialar hakkında "Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikardır"dedi.

07:50 -
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Türkiye’den Avusturya’nın ‘casusluk’ iddialarına tepki: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Avusturya’da Türkiye adına casusluk yapıldığına dair iddialar hakkındaki soruya, yazılı açıklama ile cevap verdi.

Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

* Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikardır.

* Avusturya Hükümetinin, bu iddialardan tamamen gayri-ciddi reflekslerle ülkemizi itham eden sonuçlar çıkarmasını hayretle karşılıyoruz. Yapılan beyanlar, Avusturya siyasetinin, popülist söylem sarmalından ve Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadığını da bir kez daha göstermiştir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
FOTO: İHA

* Bu durumun, Avusturya’daki Türk toplumunun huzurunu kaçırdığı ve Türkiye – Avusturya ilişkilerine zarar verdiği bilinmelidir.

* Avusturya Hükümetini, sığ iç siyasi hesaplarla Türkiye üzerinden suni gündem peşinde koşmaktan vazgeçip, devlet ciddiyetiyle ve sağduyuyla hareket etmeye ve samimi işbirliğine davet ediyoruz.

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Son güncelleme: 07:53 02.09.2020
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