Türkiye’den Avusturya’nın ‘casusluk’ iddialarına tepki: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Avusturya’da Türkiye adına casusluk yapıldığına dair iddialar hakkındaki soruya, yazılı açıklama ile cevap verdi.

Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

* Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikardır.

* Avusturya Hükümetinin, bu iddialardan tamamen gayri-ciddi reflekslerle ülkemizi itham eden sonuçlar çıkarmasını hayretle karşılıyoruz. Yapılan beyanlar, Avusturya siyasetinin, popülist söylem sarmalından ve Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadığını da bir kez daha göstermiştir.

* Bu durumun, Avusturya’daki Türk toplumunun huzurunu kaçırdığı ve Türkiye – Avusturya ilişkilerine zarar verdiği bilinmelidir.

* Avusturya Hükümetini, sığ iç siyasi hesaplarla Türkiye üzerinden suni gündem peşinde koşmaktan vazgeçip, devlet ciddiyetiyle ve sağduyuyla hareket etmeye ve samimi işbirliğine davet ediyoruz.