Dışişleri’nden ‘Batı Trakya’ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy bir soruya verdiği yanıtta Yunanistan’ın, son 25 yıldır Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait olan ilkokulların faaliyetini, ülkedeki tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliği bahanesiyle, azınlığa danışmadan sistematik olarak “geçici durdurma” yoluyla kapattığına dikkat çekti.

25 YILDA 231’DEN 115’E İNDİ

Bunun son örneğinin 8 ilkokulunun daha kapatılması olduğunu belirten Aksoy, bu kararla, 25 yıl önce 231 olan Türk Azınlık ilkokullarının sayısının 115'e indiği bilgisini verdi.

“AB SEYİRCİ KALIYOR”

Yunanistan’ın sistemli bir şekilde insan haklarını ihlaline Avrupa Birliği’nin de seyirci kaldığını belirten Aksoy şunları kaydetti:

* Yunanistan’ın bu uygulaması, Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik olarak onyıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikasının bir parçasıdır. Avrupa Birliği de bir üye ülkede insan haklarının sistemli bir biçimde ihlal edilmesine seyirci kalmaktadır.

* Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, Azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve bahsekonu okulları yeniden açmaya davet ediyoruz.”

“KONUYU İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNİN DİKKATİNE GETİRİYORUZ”

Türkiye’nin Batı Trakya Türk Azınlık kurum ve kuruluşları tarafından yapılan açıklamaları desteklendiğini yineleyen Hami Aksoy, “Konuyu uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin dikkatine getiriyoruz. Batı Trakya Türk Azınlığının eğitim sorunlarının çözülmesi için Yunanistan makamları nezdindeki girişimlerimiz Lozan Barış Antlaşması’nın tesis ettiği mütekabiliyet esasına göre kararlılıkla sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.