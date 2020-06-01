Dışişleri’nden GKRY’deki cami saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne gerçekleştirilen saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;

*Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne molotof kokteyliyle gerçekleştirlen alçak saldırıyı kınıyoruz.

*Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarınca söz konusu saldırıya ilişkin olarak yapılan açıklamaları paylaşıyoruz. İbadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması sorumluluğu çerçevesinde Rum Yönetimi bir an önce gereken önlemleri almalı, failleri yakalamalıdır.

“KIBRIS MESELESİ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMAYACAKTIR”

*İslam karşıtlığı kaynaklı söylem ve eylemlerin Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamayacağı aşikardır.

*Bu tür saldırıların sadece Müslümanları hedef almadığı, bütün insanlık için ortak tehdit olduğu unutulmamalıdır.