Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
*İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkede seçimlere sayılı günler kala, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde yine çok sayıda ilave konut inşa edileceğini açıklamıştır.
*Uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan bu işgalci anlayışı bir kez daha şiddetle reddediyoruz.
*Her seçim öncesinde Filistin halkının haklarını gaspetmeyi ve uluslararası hukuku ayaklar altına almayı adet edinen İsrail Yönetimi'nin bu alışkanlığını sürdürdüğü görülmektedir.
*İsrail'in sözkonusu yasadışı adımları atarken ABD tarafından bir süre önce açıklanan sözde barış planından da cesaret aldığı açıktır.
*Filistin toprakları Filistin halkınındır. İşgalci zihniyet bu gerçeği hiçbir zaman değiştiremeyecektir.