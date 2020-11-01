Dışişleri’nden Yunanistan’a NAVTEX yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklama hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi:

* Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün (1 Kasım), ülkemizin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığında yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair mesnetsiz iddialarını yinelediği bir açıklama daha yapmıştır.

* Yunanistan'ın maksimalist iddialarına dayanarak her NAVTEX duyurusunun ardından faaliyetlerimize itiraz etmesi nafile bir çabadır. Ülkemiz uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerine devam edecektir.

* Türkiye, Yunanistan'la işbirliğine ve aramızdaki sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazırdır. Elbette ülkemizin ve KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarının korunmasına da kararlılıkla devam edilecektir.

* Yunanistan'dan beklentimiz, dayanaksız iddialarla Türkiye'yi suçlamak ve her zaman yaptığı gibi üçüncü taraflara şikayet etmek yerine, bölgede gerginliği arttırıcı adımlardan kaçınması, müzakereler için uygun ortamın yaratılmasına katkıda bulunması ve görüşmelere hazır olduğunu açıklamasıdır.

* Bu vesileyle, Yunanistan'ı, gerek Doğu Akdeniz deniz yetki alanları meselesinin, gerek iki ülke arasında birbiriyle bağlantılı diğer meselelerin ele alınması için ülkemizle önkoşulsuz diyaloğa bir kez daha davet ediyoruz.

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

NAVTEX MESAJ FORMATI

NAVTEX mesajları yayın için Binary kodlama sistemini kullanmaktadır. Bütün NAVTEX mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar. Mesaj B1, B2, B3, B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.

B1 Karakteri: İstasyon adını ifade eden harf bulunur.

B2 Karakteri: Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf bulunur.

B3, B4 Karakterleri: Mesajın sıra numarasını belirtir.

TÜRK DENİZLERİNDE NAVTEX

Türk karasularında NAVTEX Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır.

Seyir duyuruları Sivil – Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir. (İHA)