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DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve 25 işçi gözaltına alındı

1 Mayıs kutlaması için çelenk bırakmak üzere Taksim'e çıkmak isteyen DİSK üyelerine polis müdahale etti. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve 25 işçi gözaltına alındı.

09:32 -
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne bu yıl corona virüsü tedbirleri kapsamında kararlaştırılan sokağa çıkma kısıtlamasında girildi. Taksim Meydanı da 1 Mayıs tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatıldı.

Taksim Meydanı’na çelenk bırakmak isteyen DİSK üyelerine polis müdahale etti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve 25 işçi gözaltına alındı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu

”GÖZALTINDAYIZ!”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Gözaltındayız! Bugün Türkiye’nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor o kamu düzeni bozulmuyor ama işçilerin #1Mayıs kutlaması kamu düzenini bozarmış!” dedi.

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DİSK’in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı için hazırladığı çelenk parçalandı.

Beşiktaş Polis son dakika sosyal medya Taksim Türkiye
Son güncelleme: 10:36 01.05.2020
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