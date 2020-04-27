DİSK’ten çarpıcı corona raporu! İşçiler arasında Covıd-19 pozitif vaka oranı Türkiye’nin en az 3,2 katı

DİSK, Covid-19 salgınının üyelerin sağlığı, işi ve geliri üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla hazırladığı raporların üçüncüsünü yayımladı. Rapora göre, İki hafta önce DİSK üyesi işçilerdeki pozitif vaka sayısı 257 iken 24 Nisan itibariyle bu sayı 535'e yükseldi.

ORAN TÜRKİYE’NİN 3,2 KATI

Raporda, “Araştırma bulguları DİSK üyesi işçiler arasında Covid-19 pozitif vaka oranının, Türkiye vaka oranının 3,2 katı olduğunu gösteriyor” ifadelerine yer verilerek şunlar söylendi;

*DİSK üyesi işçiler arasındaki vaka oranı, Türkiye vaka oranından giderek açılmaktadır.

*Türkiye'deki toplam Covid-19 pozitif vaka sayısının Türkiye nüfusuna oranı binde 1,3, vaka sayısının 15 ve üzeri yaştaki Türkiye nüfusuna oranı binde 1,6 iken DİSK üyesi işçiler arasındaki vaka sayısının araştırma kapsamındaki DİSK üyesi işçilere oranı binde 4,1'dir.

80 İŞYERİNDE İŞÇİLER ÜCRETLİ İZİN KULLANDI

DİSK üyesi sendikaların örgütlü olduğu işyerlerinde ücretsiz izin kullanımının sınırlı düzeyde kaldığı belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi;

*Ücretli izin ve yıllık izin uygulaması daha yaygın olarak kullanılmaktadır. DİSK üyesi sendikaların örgütlü olduğu 42 işyerinde işçilere ücretsiz izin kullandırılırken, 69'unda işçilere yıllık ücretli izinleri kullandırıldı ve 80'inde ise işçiler Covid-19 nedeniyle ücretli izne ayrıldılar.

*Yıllık izinler 4 bin 748, ücretli izinler 3 bin 103 DİSK üyesini kapsamaktadır.

KENDİLERİNİ RİSK ALTINDA HİSSEDİYORLAR

*Alınan önlemlere rağmen zorunlu ve acil işler dışında işlerin durdurulmaması ve işçilerin çalışmaya zorlanması Covid-19 riskini artırmaktadır.

*Çalışmak zorunda olan işçiler kendilerini risk altında hissetmektedir. Nitekim iki hafta içinde Covid-19 pozitif üye sayısının 257'den 535'e yükselmesi “çarklar dönecek” zorlamasının bir sonucudur.

*Zorunlu ve acil olmayan işlerin durdurulması işçilerin sağılığının korunmasının yegâne yoludur.

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