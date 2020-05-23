Dişli emekli edilecekti son gece kanaat değişti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2015'teki Yüksek Askeri Şûra'da, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin kilit isimlerinden eski Tümgeneral Mehmet Dişli'nin MİT'ten gelen raporlar doğrultusunda emekli edileceğini, ancak kararın son anda uygulanmadığını ifade etti.

AKİT TV'de soruları yanıtlayan Davutoğlu, başbakanlığı döneminde darbeci general Mehmet Dişli'nin emekliye edilmesinin gündeme geldiğini belirterek şunları söyledi:

*2015 YAŞ toplantısına giderken MİT Müsteşarı titiz bir çalışma ile liste sundu. Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanımızla bir araya gelerek bunların iki kademeli tasfiyesini öne aldık. Bir grubu şimdi, diğer grubu sonra…

*Mesela Mehmet Dişli'nin kesinlikle emekliye sevk edilmesi için ben de MİT Müsteşarı da çok ısrarcı olduk. Bunu MİT'ten gelen bir rapor üzerine söyledim. Son geceye kadar da Dişli'nin emekliye sevki söz konusuydu.

*Ama son gece kanaat değişti. Bu kanaat benim sebebimle değişmedi. Bu devlet şeyi ile…Girmek istemem detayına… Ben FETÖ'ye karşı tek bir FETÖ mensubu kalmayınca kadar mücadele kararlığı gösterdim.

15 Temmuz gecesi, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın da bulunduğu Ankara'daki bir düğüne katıldığı söyleyen Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı aradım, koruma amiri çıktı. ‘Cumhurbaşkanımızın talimatı nedir?' diye sordum.

Ekibimden FETÖ'cü çıkmadı. 2009'da Dışişleri Bakanı olduğumda Ömer Dinçer'i aradım ‘Bana koruma amiri gönder ama bu adamlardan olmayacak' dedim.

O Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı, hepsini biliyordu. Yanımda benim dışında birinden talimat alacak birini barındırmam dedim” dedi.

Ahmet Davutoğlu ‘'Darbe tehdidi var mı' sorusuna da ‘'Onu Cumhurbaşkanına soracaksınız. Yarın bir darbe teşebbüsü olursa yerimiz seçilmiş Cumhurbaşkanının, seçilmiş Meclis'in yanındadır” cevabını verdi.

Dişli, Hulusi Akar'ın rehin alınmasında başrolü oynadı

15 Temmuz darbe girişiminin Yurtta Sulh Konseyi üyesi Mehmet Dişli, tümgeneral rütbesiyle dönemin Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanıydı. Darbe gecesi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın kaçırılıp rehin alınmasında başroldeydi.

Akar'a, Çankaya Köşkü'ne giderken helikopterde eşlik eden Dişli, şüpheli açıklamalarından sonra gözaltına alındı. Dönemin AKP yöneticisi, şimdiki Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'nin kardeşi olan Mehmet Dişli, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.