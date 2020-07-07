Diyanet, Abdülhamit’i ‘Baş Tacı’ ilan etti

Diyanet'in ‘Çocuk Takvimi'nde, Padişah Abdülhamit “Baştacı”, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ise 10 Kasım'da “Önemli Günler” başlığı altında anıldı.

Takvimde, “Baştacı” ifadesi altında “Sultan II. Abdülhamid Han” başlıklı metinde yer alan bazı cümleler şöyle: ‘'II. Abdülhamid Han, memlekette kâğıt, çini ve kumaş gibi pek çok fabrika açtırmış, Hicaz Demiryolu'nu yaptırmış, ülkemize telefonu getirmiştir. İstanbul Boğazı için proje çizdirmiştir.”

“Önemli Günler” başlığı altında da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası için şu ifadeler kullanıldı: “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 sabahı aramızdan ayrılmıştır. O, son günlerinde bile ülke sorunları ile ilgilenmeye devam etmiştir. Vefatı bütün milleti derinden üzmüştür. 10-16 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası'dır. Hafta içinde yurdun her köşesinde değişik etkinliklerle anma törenleri düzenlenir. Hafta dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal ile tüm silah arkadaşlarını saygı ve şükranla yâd ederiz.