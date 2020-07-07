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Diyanet, Abdülhamit’i ‘Baş Tacı’ ilan etti

‘Çocuk Takvimi’nde Abdülhamit, ‘baş tacı’ denilerek icraatlarıyla övüldü, Atatürk ise ‘Önemli Günler’ başlığı adı altında anlatıldı…

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
Haberler Gündem
Diyanet, Abdülhamit’i ‘Baş Tacı’ ilan etti

Diyanet'in ‘Çocuk Takvimi'nde, Padişah Abdülhamit “Baştacı”, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ise 10 Kasım'da “Önemli Günler” başlığı altında anıldı.

Takvimde, “Baştacı” ifadesi altında “Sultan II. Abdülhamid Han” başlıklı metinde yer alan bazı cümleler şöyle: ‘'II. Abdülhamid Han, memlekette kâğıt, çini ve kumaş gibi pek çok fabrika açtırmış, Hicaz Demiryolu'nu yaptırmış, ülkemize telefonu getirmiştir. İstanbul Boğazı için proje çizdirmiştir.”

“Önemli Günler” başlığı altında da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası için şu ifadeler kullanıldı: “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 sabahı aramızdan ayrılmıştır. O, son günlerinde bile ülke sorunları ile ilgilenmeye devam etmiştir. Vefatı bütün milleti derinden üzmüştür. 10-16 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası'dır. Hafta içinde yurdun her köşesinde değişik etkinliklerle anma törenleri düzenlenir. Hafta dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal ile tüm silah arkadaşlarını saygı ve şükranla yâd ederiz.

Diyanet sınavlarında sendika torpili iddiası
Diyanet'in görevde yükselme sınavında “yandaş sendika torpili” iddiası ortaya atıldı. Mil-Diyanet Sen Sendikası, Diyanet'e gönderdiği yazısında, yetkili sendika Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen'in sınava girecek din görevlilerine, “Bize üye olmazsanız sınavda başarılı olmazsınız” yönünde baskı oluşturduğunu bildirdi. Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül “Mülakatları sendikal fırsata çevirmeyi amaçlayan girişimler bulunmaktadır. Sözde yetkili sendikanın yönetici ve şube başkanları personelimizi arayarak veya mesaj göndererek baskı girişiminde bulunmaktadır. Diyanet'ten bu konuda açıklama bekliyoruz” dedi.
Son güncelleme: 05:19 07.07.2020
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