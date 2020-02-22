Diyanet Başkanı’nın sağ koluna FETÖ soruşturması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü hakkında, FETÖ soruşturması yapıldığı ortaya çıktı. Güçlü'nün Bank Asya'da hesabı olduğu de belirlendi ve bankaya el konulmadan 24 saat önce 29 Mayıs 2015'de tüm parasını çekip, hesabını sıfırladığı saptandı.

‘BELGELERİMİ VERDİM'

Güçlü SÖZCÜ'nün sorusu üzerine “Soruşturma açıldı, ifade ve belgelerimi verdim. Basit bir konu. Sanırım herhangi bir suç unsuru da bulunmadı ve dosya arşive kaldırıldı” dedi. Emniyet ve MİT de, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Güçlü'nün FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğuna dair herhangi bir tespit olmadığını bildirdi.

55 bin TL ÇIKIŞ YAPILDI

Güçlü hakkında 2018 yılında başlatılan soruşturma çerçevesinde Diyanet Teftiş Kurulu da rapor hazırladı. Raporda, Müdür Güçlü'nün Bank Asya'daki hesapları incelendi ve 51 bin 436 TL giriş ve 55 bin TL para çıkışı yapıldığı belirlendi. Güçlü'nün katılım hesabında ise 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle 3 bin 769 TL bulundu. Bank Asya'daki para hareketleri konusunda şöyle denildi:

15 KİŞİLİK ORTAK HESAP

“Mezkur hesaba 2013 yılı Ekim ayı ile 2014 yılı Nisan ayı arasında yaklaşık 15 kişi tarafından ortak tasarruf yardımlaşma sandığı hesabı adı altında her ayın belli günlerinde 250 TL ve katları para girişi yapıldığı, 2013 yılı Aralık ayında hesabında 8.049,921 TL, 2014 yılı Ocak ayında 14.921,37 TL, aynı yıl Şubat ayında 26.970,12 TL, Mart ayında ise 26.892,98 TL olduğu, 2014 yılı Nisan itibariyle bakiyenin sıfırlandığı, 2013 yılı Ekim-2014 yılı Nisan tarihleri aralığında ise Bank Asya'ya 250,00 TL ortak fon parası dışında herhangi bir para girişinin yapılmadığı… Bu bankaya ait kredi kartı kullanımında 2014 Nisan-Eylül aylan arasında 21,31 gibi cüzi miktarda harcama yapıldığı, kredi kartı harcamalarındaki yoğunluğu ise 2013 yılı Haziran ayında Caprice Termal'den yapılan 24 ay taksitli bir ödemenin oluşturduğu…”