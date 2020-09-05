Diyanet bu talepte bulundu: Tarikatların mali denetimi yapılmalı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “gizli” kayıtlı Tarikat ve Cemaatler Raporu'nda bunların yasaklanması yerine denetim altına alınması gerektiği belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, güvenlik güçlerinden de destek alınarak hazırlanan raporda, ülkemizdeki tarikatlar, cemaatler ve kişi merkezli dini yapılanmalarla ilgili kapsamlı bilgiler bulunuyor.

Doğan Kitap tarafından yayımlanan “Menzil” kitabında bu yapılarla ilgili bilgiler yer aldı. Raporda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önerilerinden bazıları kitapta şöyle açıklandı:

ÖNLEM ALMALI

“Devletin öncelikli ele alması gereken tedbir, ülkemizdeki dini hareketlerin şeffaflığını temin edecek yasal çerçeveyi ortaya koymasıdır. Söylemlerindeki gizem, abartı ve kurtuluş garantili motifler sebebiyle halka daha çabuk ulaşabilen her türlü oluşumun belli bir hukuki çerçeve içine alınması, söz konusu oluşumların hem kamu otoritesince denetlenmesini mümkün kılacak, hem de bunların kendi kendilerini denetleme (otokontrol) mekanizmalarını geliştirecektir. Bu hareketler hakkında, ‘Mali kontrol, asayişi bozan unsurlara karşı önlem ve toplumun değerlerini koruma” hususlarını da içeren kanuni denetimlerin mümkün hale getirilmesi, ‘merdiven altı' tabir edilebilecek oluşumlara kapı aralanmasına da mani olacaktır.”

YASAKLANARAK OLMAZ

‘Toplum içindeki sosyal yapıları yasaklamayla sonuç alınamayacağı açıktır. Bundan dolayı, bu tür sosyal örgütlenmelerin yasal bir zeminde hareket etmelerinin sağlanması şarttır. Eğer bu kanuni denetim mekanizması kurulmazsa, dinin kutsallarının ticaretini yapandan din adına şantaj üretene veya menfi davranışlarını din adına meşrulaştırmak isteyene kadar birçok kişi veya grubun oluşması kaçınılmazdır. Bu durumda, asayiş sorunu olduktan sonra fark edilen yapılara karşı, vücudun kangren olmuş bir parçasının kesilip atılmasından farklı bir çözüm sunulamayacağı aşikârdır. Yasal zeminin oluşturulması, toplumun geleceği olan gençlerin bu tür yapılara eğilimini ve katılımını ciddi oranda engelleyecektir.”