Diyanet cuma namazı için uyarı afişi yayınladı! İşte camilerde alınacak tedbirler…

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının görüldüğü 11 Mart’tan bu yana virüsün kontrol altına alınması için birçok kısıtlama tedbiri uygulanıyor. Bunlardan biri de camilerin toplu ibadete kapatılmasıydı. 16 Mart’ta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan karar, normalleşme süreciyle üç gün sonra yani 29 Mayıs Cuma günü sona eriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde bugün yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin bir afiş yayımlandı.

‘Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor’ başlıklı afişte, Covid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir cemaatle ibadet yapılamayan camilerin kademeli olarak ibadete açıldığı hatırlatıldı.

Camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yapılan afişte, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı.

Namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması gerektiği kaydedilen afişte, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.