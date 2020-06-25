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Diyanet ihalelerinde tartışmalı pazarlık

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yüzbinlerce liralık temizlik malzemeleri alımı ihaleleri tartışma yarattı. 2014’ten beri düzenlenen tüm temizlik ihaleleri “Pazarlık Usulü” ile yapıldı. Biri hariç ihaleler hep aynı firmada kaldı. İhalelerin oldukça düşük kırımlarla verilmesi de dikkat çekti.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
Haberler Gündem
Diyanet ihalelerinde tartışmalı pazarlık

SÖZCÜ'ye ulaşan resmi belgelere göre Diyanet 6 yıldır temizlik ihalelerini, rekabetten uzak, ilansız ve pazarlık usulü ile düzenledi. 2019 ihalesinde de, kırım oranını yüksek göstermek için, yaklaşık maliyetin şişirilerek ihaleye çıkıldığı belirtildi.

Sayıştay ve Kamu İhale Kurumu kararlarına göre, düzenli ihalelerin, pazarlık usulü ile yapılmaması gerekiyor. Diyanet'in tartışma yaratan “temizlik malzemeleri alımı” sözleşmeleri şöyle:

– 2014'teki ihale, Pazarlık Usulü'yle 142 bin 231 liraya verildi.

– 2016'daki ihale, Pazarlık Usulü'yle 151 bin 222 liraya, aynı firmaya verildi.

– 2017'deki ihale, Pazarlık Usulü'yle 175 bin 542 liraya, aynı firmaya verildi.

– 2018'deki ihale, Pazarlık Usulü'yle 199 bin 502 liraya, aynı firmaya verildi.

– 2019'da 2 ihaleye çıkıldı. İkisi de Pazarlık Usulü'yle yapıldı. Biri, 160 bin 724 liraya aynı firmaya, diğeri 202 bin 383 liraya, farklı firmaya verildi.

Diyanet'in temizlik malzemesi alımı için yaptığı ihalelerin bedeli dudak uçuklattı.

Diyanet Sayıştay Sözcü
Son güncelleme: 05:44 25.06.2020
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