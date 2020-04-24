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Diyanet imsakiye Tokat: Tokat iftar saati kaçta? Tokat akşam ezanı ne zaman okunacak?

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Tokat’ta da iftar saatinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Dün gece 2020 Ramazan Ayı için ilk kez niyet eden Tokatlılar, iftar saatinin ne zaman olacağını internette aratmaya başladı. Tokat iftar saati ne zaman? Tokat akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte Diyanet’in yayınladığı Tokat imsakiyesi…

16:03 -
Haberler Gündem
Diyanet imsakiye Tokat: Tokat iftar saati kaçta? Tokat akşam ezanı ne zaman okunacak?

Müslümanlar bir kez daha Ramazan Ayı'na ulaşmanın sevincini yaşıyor. Dün akşam ilk kez sahur yapıp niyet eden vatandaşlar, iftar saati beklemeye başladı. Tokat'ta yaşayan oruçlu insanlar, oruçlarını ne zaman açacağını merak ediyor. Tokat iftar saati ne zaman? Tokat akşam ezanı saat kaçta? İşte 2020 Ramazan Ayı Tokat imsakiyesi…

TOKAT İFTAR SAATİ

 

TOKAT İMSAKİYE

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:0105:3512:3716:2419:2920:56
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:0005:3412:3716:2419:3020:58
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar03:5805:3312:3716:2419:3120:59
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi03:5605:3112:3616:2519:3221:00
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı03:5405:3012:3616:2519:3321:02
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba03:5205:2912:3616:2519:3421:03
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe03:5105:2712:3616:2519:3521:05
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma03:4905:2612:3616:2619:3621:06
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi03:4705:2512:3616:2619:3721:08
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar03:4505:2412:3616:2619:3821:09
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi03:4405:2212:3616:2619:3921:11
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı03:4205:2112:3516:2719:4021:12
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba03:4005:2012:3516:2719:4121:14
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe03:3905:1912:3516:2719:4221:15
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma03:3705:1812:3516:2819:4321:16
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi03:3505:1712:3516:2819:4421:18
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar03:3405:1612:3516:2819:4521:19
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi03:3205:1512:3516:2819:4621:21
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı03:3105:1412:3516:2919:4721:22
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba03:2905:1312:3516:2919:4821:24
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe03:2805:1212:3516:2919:4921:25
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma03:2605:1112:3516:2919:5021:27
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi03:2505:1012:3516:3019:5121:28
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar03:2305:0912:3516:3019:5221:30
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi03:2205:0812:3516:3019:5321:31
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı03:2105:0712:3516:3019:5321:32
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba03:1905:0612:3516:3119:5421:34
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe03:1805:0612:3516:3119:5521:35
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma03:1705:0512:3516:3119:5621:36
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi03:1505:0412:3616:3119:5721:38

SU TÜKETİMİNE DİKKAT!

İftar ve sahur arasındaki zaman diliminde su tüketimine önem verilmesi gerektiğini anlatan Korkmaz, gazlı içecekler yerine ayran, az şekerli komposto, hoşaf, maden suları tercih edilebileceğini söyledi. Çay ve kahve tüketiminin sınırlandırılmasını öneren Korkmaz, “Oruç tutarken sahura kalkmak vücudu güne hazırlayacak ve günün daha verimli geçirilmesine yardımcı olacaktır. Bu sebeple sahur, kahvaltı öğünü gibi düşünülmeli, ağır ve yağlı yemekler yerine kahvaltılıklar ile yapılmalıdır. Tokluk süresini uzatan proteinli besinler tercih edilmeli, çabuk acıkma sağlayan saf karbonhidrat kaynaklarından uzak durulmalıdır” diye konuştu.

ÖRNEK İFTAR VE SAHUR MENÜSÜ

Korkmaz, iftar ve sahur önerilerini ise şöyle sıraladı:

“İftar için; hurma, çorba (kuru baklagil ve sebze), az tuzlu peynir, kepekli ya da tam buğday unundan yapılmış ekmek/pide, etli sebze yemeği, yoğurt, ayran ya da cacık, salata bulgur pilavı ile, sahur için; yumurta, peynir, proteinli salatalar, posa zengini çorba, badem, fındık ya da fıstık, ayran, bol mercimekli salata, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.”

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