Diyanet imsakiye Tokat: Tokat iftar saati kaçta? Tokat akşam ezanı ne zaman okunacak?

Müslümanlar bir kez daha Ramazan Ayı'na ulaşmanın sevincini yaşıyor. Dün akşam ilk kez sahur yapıp niyet eden vatandaşlar, iftar saati beklemeye başladı. Tokat'ta yaşayan oruçlu insanlar, oruçlarını ne zaman açacağını merak ediyor. Tokat iftar saati ne zaman? Tokat akşam ezanı saat kaçta? İşte 2020 Ramazan Ayı Tokat imsakiyesi…

TOKAT İFTAR SAATİ



TOKAT İMSAKİYE



Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:01 05:35 12:37 16:24 19:29 20:56 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:00 05:34 12:37 16:24 19:30 20:58 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 03:58 05:33 12:37 16:24 19:31 20:59 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 03:56 05:31 12:36 16:25 19:32 21:00 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 03:54 05:30 12:36 16:25 19:33 21:02 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 03:52 05:29 12:36 16:25 19:34 21:03 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 03:51 05:27 12:36 16:25 19:35 21:05 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 03:49 05:26 12:36 16:26 19:36 21:06 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 03:47 05:25 12:36 16:26 19:37 21:08 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 03:45 05:24 12:36 16:26 19:38 21:09 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 03:44 05:22 12:36 16:26 19:39 21:11 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 03:42 05:21 12:35 16:27 19:40 21:12 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 03:40 05:20 12:35 16:27 19:41 21:14 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 03:39 05:19 12:35 16:27 19:42 21:15 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 03:37 05:18 12:35 16:28 19:43 21:16 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 03:35 05:17 12:35 16:28 19:44 21:18 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 03:34 05:16 12:35 16:28 19:45 21:19 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 03:32 05:15 12:35 16:28 19:46 21:21 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 03:31 05:14 12:35 16:29 19:47 21:22 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 03:29 05:13 12:35 16:29 19:48 21:24 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 03:28 05:12 12:35 16:29 19:49 21:25 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 03:26 05:11 12:35 16:29 19:50 21:27 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:25 05:10 12:35 16:30 19:51 21:28 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 03:23 05:09 12:35 16:30 19:52 21:30 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:22 05:08 12:35 16:30 19:53 21:31 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 03:21 05:07 12:35 16:30 19:53 21:32 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:19 05:06 12:35 16:31 19:54 21:34 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:18 05:06 12:35 16:31 19:55 21:35 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 03:17 05:05 12:35 16:31 19:56 21:36 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:15 05:04 12:36 16:31 19:57 21:38

SU TÜKETİMİNE DİKKAT!

İftar ve sahur arasındaki zaman diliminde su tüketimine önem verilmesi gerektiğini anlatan Korkmaz, gazlı içecekler yerine ayran, az şekerli komposto, hoşaf, maden suları tercih edilebileceğini söyledi. Çay ve kahve tüketiminin sınırlandırılmasını öneren Korkmaz, “Oruç tutarken sahura kalkmak vücudu güne hazırlayacak ve günün daha verimli geçirilmesine yardımcı olacaktır. Bu sebeple sahur, kahvaltı öğünü gibi düşünülmeli, ağır ve yağlı yemekler yerine kahvaltılıklar ile yapılmalıdır. Tokluk süresini uzatan proteinli besinler tercih edilmeli, çabuk acıkma sağlayan saf karbonhidrat kaynaklarından uzak durulmalıdır” diye konuştu.

ÖRNEK İFTAR VE SAHUR MENÜSÜ

Korkmaz, iftar ve sahur önerilerini ise şöyle sıraladı:

“İftar için; hurma, çorba (kuru baklagil ve sebze), az tuzlu peynir, kepekli ya da tam buğday unundan yapılmış ekmek/pide, etli sebze yemeği, yoğurt, ayran ya da cacık, salata bulgur pilavı ile, sahur için; yumurta, peynir, proteinli salatalar, posa zengini çorba, badem, fındık ya da fıstık, ayran, bol mercimekli salata, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.”