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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya’da bayram namazı kıldıracak!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Danıştay’ın müze statüsünde camiye dönüştürülmesine karar verdiği Ayasofya'da bayram namazı kıldıracağı açıklandı.

22:54 -
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya’da bayram namazı kıldıracak!

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde bayram namazı kıldırıp, hutbe irad edecektir.

* Diyanet TV ekranlarından ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak takip edebilirsiniz.

ERBAŞ’IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ayasofya'daki ilk cuma hutbesini kılıçla okuyan Erbaş’ın “Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar” ifadelerine tepki yağmıştı.

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Son güncelleme: 22:55 30.07.2020
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