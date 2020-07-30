Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya’da bayram namazı kıldıracak!

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
* Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde bayram namazı kıldırıp, hutbe irad edecektir.
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ERBAŞ’IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Ayasofya'daki ilk cuma hutbesini kılıçla okuyan Erbaş’ın “Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar” ifadelerine tepki yağmıştı.