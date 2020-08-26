Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sonunda Atatürk’ü hatırladı!

2015 yılından bu yana hiç bir hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermeyen Diyanet İşleri’nin 17 Eylül 2017’den beri başkanlığını yapan ve selefi Mehmet Görmez gibi eleştirilen Prof. Ali Erbaş, bu kez şaşırttı.

23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlara denk gelen cuma hutbelerinde ısrarla Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermeyen kurumun bir numaralı ismi olan Prof. Erbaş, Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz için resmi twitter hesabından kutlama mesajı yayınladı. Erbaş, şu ifadeleri kullandı: #MalazgirtZaferi'nin başkomutanı Sultan Alparslan ve #BüyükTaarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan, düşmanın işgal girişimlerinden kurtaran tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şâd olsun.

ATATÜRK’E HAKARET ETTİLER

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Prof. Ali Erbaş’ı eleştirip, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretler yağdırdı.







