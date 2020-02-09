Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sigaraya haram diyoruz ama delillerimiz var

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü sebebiyle, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansa katıldı. Burada bir konuşan yapan Erbaş, şu ifadeleri kullandı;

*Can almaya devam eden sigara, dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olmaktadır.

*Sigaraya haram diyoruz ama delillerimiz var. Düşünebiliyor musunuz Dünya’da her yıl 8 milyon insanı öldüren bir madde var. Sadece Türkiye’de 100 bini aşkın insan ölüyor.

*Maide suresi 32, ‘Kim ki yer yüzünde, inancı, inancı, mezhebi dini ne olursa olsun bir kimseyi öldürürse haksız yere, bütün insanları öldürmüş gibi olur’ diyor ayette. Sadece 100 bin kişiyi öldüren bir madde için bu katildir, katletmek de haramdır demek zor bir şey mi?

“ÜLKE EKONOMİSİNE ZARAR VERİYOR”

Sigaranın ülke ekonomisine de büyük oranda zarar verdiğini vurgulayan Erbaş “Diğer taraftan, sigaranın sadece insan sağlığına çeşitli zararlar vermekle kalmayıp aynı zamanda aile bütçesine ve ülke ekonomisine de büyük oranda zarar verdiği bilinen bir gerçektir. Müslümanın hayatını etkileyen her meselede olduğu gibi sigara konusunda da yüce dinimiz İslam’ın bu meseleye yaklaşımı önem arz etmektedir” dedi. DHA

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