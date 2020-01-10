Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan ‘çocuk sayısı’ açıklaması!

Bir dizi programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Burada, basın mensuplarının sorusu üzerine, aile başına düşen çocuk sayısının ikinin altına indiği yönündeki araştırmayla ilgili açıklamalarda bulunan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, aile yapısının sağlam olması için çeşitli etkinlikler yaptıklarını vurguladı.

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“FARKINDALIK OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIK”

2019 yılının Mevlid-i Nebi Haftası'nda ‘Peygamberimiz ve aile' konusunu seçmelerinin en önemli nedeninin de bu olduğuna dikkat çeken Erbaş, “Hem neslimizi gençliğimizi daha dinamik, daha verimli, daha inançlı, Peygamber Efendimize layık bir ümmet olarak yetiştirmeye çalışmak hem de bu konuda özellikle nikah, evlilik, aile yapısını sağlam tutmak, çocuklarımızı iyi yetiştirmek ve hepsinden de önemlisi evliliği gençlerimizde teşvik etmek, çocuk sayısını artırmak gibi bütün bu konularda farkındalık oluşturmaya çalıştık” diye konuştu.

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“2 ÇOCUĞUN ALTINA DÜŞÜLMEMESİ LAZIM”

Erbaş, geçmişte aile başına düşen çocuk sayısının 4-5 olduğunu ancak şimdi ortalama 2 olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı;

*Bunu 2'nin altına düşürmememiz lazım. 2'nin üzerinde, 3-4 gibi geliştirerek, nüfus yapımızı hem sağlam, hem nicelik olarak hem de nitelik olarak geliştirmemiz ve sağlam hale getirmemiz gerekiyor.

*Bu konuda toplumumuzun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmamız lazım. Çünkü aile toplumumuzun bel kemiği.

*Aile sağlam olursa hem sayısal hem de nitelik olarak sağlam olursa biz toplum olarak sağlam bir yapıya sahip oluruz.

*Millet ve devlet olarak vatanımız, birliğimiz ve beraberliğimiz noktasında da her zaman iyi bir noktada oluruz. İHA