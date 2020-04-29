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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan ilk açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşcinsellerle ilgili olarak kullandığı ifadeler sonrası başlayan tartışmada kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti.

15:21 -
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan ilk açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kişisel Twitter hesabında yayınladığı teşekkür mesajında “Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu arttırmıştır. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun’ emrini yerine getirmeye çalışan Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da artırmıştır. Allah cümlenizden razı olsun. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğü”  ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 15:41 29.04.2020
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