Diyanet İşleri Başkanlığı 81 şehirde şükür kurbanı kestirecek

Corona virüsü salgını nedeniyle 16 Mart’ta ibadete kapatılan camiler yarın kademeli olarak açılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, yarın cuma namazı öncesi her şehirde belirlenen camilerde şükür kurbanı kesme kararı kaldı.

PERSONELE YAZI GÖNDERİLDİ

Kurbanların ücretlerini ise Diyanet Vakfı ödeyecek. Karar uyarınca 81 il ve 922 ilçede bini aşkın kurban kesilmiş olacak. Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, tarafından personele gönderilen yazıda şöyle denildi:

“Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından, camilerde ibadet yapılmasına başlanması münasebetiyle il ve ilçe merkezlerinde uygun görülecek bir yerde hijyen sağlık şartları dikkate alınarak 29.05.2020 günü Cuma namazı öncesi saat 11.00'de bedeli Vakıf Şube hesabından karşılanmak suretiyle dinen uygun nitelikte bir şükür kurbanın kestirilip etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması arzu edilmektedir. Bilgi ve gereğini rica ederim.”