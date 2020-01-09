Diyanet TV canlı yayın: 2020 hac kuraları çekilişi canlı izle…

Diyanet TV bugün Hac sonuçlarını canlı olarak yayınlıyor. Hac Kura sonuçlarını canlı olarak izlemek isteyenler Diyanet TV'nin nasıl izlenebileceğini merak ediyor. Diyanet TV'nin frekans bilgilerini ve farklı uydu bağlantılarına göre kanal numaralarını haberimizde bulabilirsiniz.

DİYANET TV NASIL İZLENİR?

Diyanet TV'yi izleyebilmek için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz. Türksat ve Eutelsat olarak farklı farklı frekansları kullanarak uydu bağlantınız sayesinde canlı yayını takip edebilirsiniz. Eğer uydunuzda Diyanet TV yüklü ise yine aşağıdaki listeden kanal numarasını öğrenebilirsiniz

DİYANET TV CANLI YAYIN

TÜRKSAT 4A HD YAYIN

Frekans: 12.380 MHZ

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27.500

FEC: 3/4

TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN

Frekans: 12.422 MHZ

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

EUTELSAT 7A TÜRKİYE-AVRUPA

Frekans: 10762 MHZ

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

YAMAL 300K (90°E)

Frekans: 10972 MHZ

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 11.200

FEC: 3/4

DIGITURK

Kanal 68

DSMART

Kanal 104

KABLO TV

Kanal 555

TİVİBU

Kanal 49