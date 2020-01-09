Diyanet TV canlı yayın: 2020 hac kuraları çekilişi canlı izle…

Diyanet TV bugün Hac sonuçlarını canlı olarak yayınlıyor. Hac Kura sonuçlarını canlı olarak izlemek isteyenler Diyanet TV'nin nasıl izlenebileceğini merak ediyor. Diyanet TV'nin frekans bilgilerini ve farklı uydu bağlantılarına göre kanal numaralarını haberimizde bulabilirsiniz.
DİYANET TV NASIL İZLENİR?
Diyanet TV'yi izleyebilmek için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz. Türksat ve Eutelsat olarak farklı farklı frekansları kullanarak uydu bağlantınız sayesinde canlı yayını takip edebilirsiniz. Eğer uydunuzda Diyanet TV yüklü ise yine aşağıdaki listeden kanal numarasını öğrenebilirsiniz
TÜRKSAT 4A HD YAYIN
Frekans: 12.380 MHZ
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27.500
FEC: 3/4
TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN
Frekans: 12.422 MHZ
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
EUTELSAT 7A TÜRKİYE-AVRUPA
Frekans: 10762 MHZ
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
YAMAL 300K (90°E)
Frekans: 10972 MHZ
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 11.200
FEC: 3/4
DIGITURK
Kanal 68
DSMART
Kanal 104
KABLO TV
Kanal 555
TİVİBU
Kanal 49