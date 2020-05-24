Diyanet TV izle: Bayram hutbesi ne zaman yayınlanacak?

Corona virüsü pandemisi sebebiyle, Ramazan Bayramı bu sene her zamankinden farklı olacak. Camilerde bayram namazı kılınmayacak, bayram hutbesi televizyon ekranlarından Müslümanlara aktarılacak. İşte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Ramazan Bayramı ile ilgili yayınladığı mesaj…

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BAYRAM HUTBESİ DİYANET TV'DEN YAYINLANACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayrama namazı ve bayram hutbesi ile ilgili şunları söyledi;

“Sabah namazının ardından güneşin yükseldiği bayram namazı vaktine kadar heyecanla, dualarla, zikirlerle bekleyelim. Minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek bayram sevincine ve coşkusuna katılalım.

Diyanet TV’nin ve birçok televizyon kanalının sabah 6’dan itibaren canlı yayınlayacağı bayram hutbesini dinleyelim. Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir.

Böylece bayram namazı vaktinin bereketinden ve bayramın güzelliğinden ailemizle beraber en iyi şekilde istifade edelim. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyor, bu bayramın hüzünlü gönüllerin sevince dönüşmesine vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.”