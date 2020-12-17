Diyanet’e çağrı yaptı nefret suçu isledi

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazarımız Yılmaz Özdil ve Tele 1 sunucusu Cüneyt Akman'la ilgili tepki çeken bir çağrıda bulundu. Sifil, Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman'ın öldüklerinde cenazelerinin camilere sokulmamasını ve cenaze namazlarının kılınmamasını istedi.

Sifil, sosyal medya hesabından Diyanet'e seslenerek “Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla… alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın” ifadelerini kullandı.

Tele1'de yayınlanan Akman'ın sunduğu Zamanın Ruhu programına konuk olan Yılmaz Özdil, Diyanet İşleri'nin kuraklıktan ötürü yağmur duasına çıkmasını şöyle yorumlamıştı:

“Ben şu an İzmir'deyim. Bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu. 3 günden beri burada yağmur var. Diyanet bünyesinde astronom bile çalıştırılıyor. Dolayısıyla bilimden uzak bir kurum değil. Dolayısıyla astronomdan haberdar olan bir kurumun meteoroloji biliminden haberdar olamaması mümkün değil.”