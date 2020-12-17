Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Diyanet’e çağrı yaptı nefret suçu isledi

İlahiyatçı Ebubekir Sifil, SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil ile Tele 1 sunucusu Cüneyt Akman’ı hedef aldı. “Cesetleri camilerimize sokulmasın” diyen Sifil’e tepki yağdı.

Güncellenme: 03:16, 17/12/2020
Haberler Gündem
Diyanet’e çağrı yaptı nefret suçu isledi

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazarımız Yılmaz Özdil ve Tele 1 sunucusu Cüneyt Akman'la ilgili tepki çeken bir çağrıda bulundu. Sifil, Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman'ın öldüklerinde cenazelerinin camilere sokulmamasını ve cenaze namazlarının kılınmamasını istedi.

Doç. Dr. Ebubekir Sifil

Sifil, sosyal medya hesabından Diyanet'e seslenerek “Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla… alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil

Tele1'de yayınlanan Akman'ın sunduğu Zamanın Ruhu programına konuk olan Yılmaz Özdil, Diyanet İşleri'nin kuraklıktan ötürü yağmur duasına çıkmasını şöyle yorumlamıştı:

Cüneyt Akman

“Ben şu an İzmir'deyim. Bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu. 3 günden beri burada yağmur var. Diyanet bünyesinde astronom bile çalıştırılıyor. Dolayısıyla bilimden uzak bir kurum değil. Dolayısıyla astronomdan haberdar olan bir kurumun meteoroloji biliminden haberdar olamaması mümkün değil.”

Diyanet izmir Meteoroloji sosyal medya Sözcü yağmur Yalova Yalova Üniversitesi Yılmaz Özdil
Yayınlanma Tarihi:06:00,