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Diyanet’in iki numarasından çirkin paylaşım

Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın vefatı sonrası Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’in, sosyal medya hesabından yaptığı “Ey Mevta” paylaşımı tepki çekti.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
Haberler Gündem
Diyanet’in iki numarasından çirkin paylaşım

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın vefatı sonrası sosyal medya hesabından çirkin bir paylaşım yaptı ve “Ey Mevta” adlı bir şiir yayınladı.

Burhan İşliyen

İşliyen, “Ne kadar büyüktü dindara kinin. Hacıya, hocaya uzardı dilin. Konuşsana mevtâ, bitti mi pilin? Oksijen tüpleri yok tabutların, söyle de bir nefes versin putların” dizelerinin bulunduğu şiiri paylaştı.

İsmail Hakkı Karadayı

Şiirdeki “Put” ifadesi, “Atatürk'e gönderme'' olarak algındı ve tartışma yarattı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in, Cengiz Numanoğlu'na ait 9 kıtalık şiirin tek kıtasını paylaşması dikkat çekerken, bu paylaşıma, “Sebep olanların odunları bol olsun inşallah, Allah razı olsun hocam” yorumları da yapıldı.

Burhan İşliyen attığı tweette “Ne kadar büyüktü dindara kinin. Hacıya, hocaya uzardı dilin” diye yazdı.

Atatürk Diyanet Genelkurmay sosyal medya tweet
Son güncelleme: 07:24 30.05.2020
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