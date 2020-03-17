Diyanet’in tüm uyarılarına rağmen cemaatle namaz kıldılar

Uğur AKAGÜNDÜZ Uğur ENÇ Halil ATAŞ Ali Ekber ŞEN Evren DEMİRDAŞ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında camilerin açık kalacağını ancak cuma ve vakit namazlarının cemaatle birlikle kılınmasına ara verildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından camilere bilgilendirme yazıları asılırken, bazı vatandaşlar namazlarını tek başına kıldı bazıları ise kendi aralarında saf tuttu.

GÖREVLİLER SET ÇEKMEK ZORUNDA KALDI

EDİRNE: 2011 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen tarihi Selimiye Camii'nin giriş kapılarına; “Salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle vakit ve cuma namazları kılınmayacaktır” yazıları asıldı. ancak bazı vatandaşlar, küçük gruplar halinde kendi aralarında oluşturdukları cemaatle saf tutup namaz kıldı. Namazın sona ermesinin ardından cami görevlileri, mihrap bölümüne set çekip, “Lütfen namazları tek başınıza kılınız” yazılı bir levha astı.

BURSA: Şehirdeki tarihi Hacı Özbek ve Eşrefzade camilerinin kapılarına uyarı yazıları asıldı. Cemaaatin azlığı dikkat çekerken, vatandaşlar camilerde mesafeli şekilde ayrı ayrı namaz kıldı.

KONYA: Kentin en büyük camilerinden Hacıveyiszade Camii'nin imamı, namaz kılmak için gelen vatandaşlara cemaatle namaz kılınmayacağını söyledi. Namaz kılmak isteyenler birbirlerinden uzak şekilde ibadet etti.

UYARILARA RAĞMEN BİRLİKTE KILDILAR

ELAZIĞ: İl Müftülüğü'nün camilere uyarı yazıları asmasına rağmen İzzetpaşa Camii’nde öğle namazı cemaatle beraber kılındı.

MERSİN: Uyarı nedeniyle Hz. Miktad Camii'ndeki tenhalık dikkati çekerken, üç-beş kişinin öğle namazını birbirlerinden uzakta kıldığı görüldü.

KOCAELİ: İzmit ilçesindeki Yeni Cuma Camii’nin girişindeki uyarı yazılarını okuyan vatandaşlar birbirleri arasında mesafe bırakarak namaz kıldı.