Diyanet’te mobbing iddiası: ‘Namaz boş adam işi’

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda mühendis olarak çalışan Fazıl Bingül mobbinge uğradığını iddia ederek hem Diyanet İşleri Başkanlığı'na hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

2006 yılında Diyanet bünyesinde çalışmaya başlayan Fazlı Bingül kısa süre sonra çalışmalarındaki başarı nedeniyle eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in talebiyle, başkanlık makamında tek başına muhasebe biriminde görev aldı. İddiaya göre, Mehmet Görmez emekli olduktan sonra Bingül için sıkıntılı süreç başladı.

SÜREKLİ ODASI DEĞİŞTİRİLDİ

Diyanet İşleri Başkanı olarak Ali Erbaş'ın görevlendirilmesi sonrasında muhasebe birimindeki görevine devam eden Fazlı Bingül bu süre zarfında baskı ve olumsuz davranışlara maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu ve hukuki süreç başlattı.

Bu sırada Bingül yıllık izindeyken odası değiştirildi, kullandığı bilgisayarı elinden alındı. Sürekli odası değiştirilen Fazlı Bingül 2 oda değişikliğini belgeleriyle kanıtladı.

Fazlı Bingül'ün avukatı Mehtap Kamalak “Müvekkilim için ‘çalışmak istemiyor' gibi mesnetsiz ve afaki bir söylem yer almaktadır. Bu şekilde hakkında olumsuz kanaat ve diktelere maruz kalmak da müvekkilime yapılan mobingi açıkça ortaya sermektedir” dedi.

KAPALI ALANDA SİGARA ODASI İDDİASI

Diyanet İşleri Başkanlığı içerisinde kapalı alanda yasalara aykırı olarak bir sigara içme alanı oluşturulduğunu ifade eden avukat Kamalak, şunları kaydetti:

* Müvekkilim defalarca oda değişimine maruz bırakılarak çalışması engellenirken, buna hiçbir gerekçe sunulmazken E210 nolu odanın yasadışı olarak sigara içme yeri yapılmıştır.

* Dire başkanınca ayarlanan oda, İnsan Kaynakları Genel Müdürü dahil çoğu yönetim kadrosu tarafından beraber kullanılıp 4207 sayılı kanuna aykırılığa ortak olunmuş ve hiçbir yaptırım uygulamamıştır. Gerekli denetimin ve yaptırımın ayrıca yapılmasını talep ediyoruz.

“DAYANAMAYAN GİTSİN”

Diyanet'te sürekli bir stres ve baskı olduğunu tekrarlayan Kamalak, “Daire başkanı İbrahim Köse 28 Ekim 2019 tarihinde yarım gün olan mesaide yaptığı toplantıda burada stresin daima olacağını ve dayanamayanın gitmesi gerektiğini ısrarla vurgulamıştır. Bu yönetim anlayışının sosyal bir hukuk devletiyle nasıl bağdaştığı izah edilememektedir” ifadelerini kullandı.

Diyanet'e sunulan dilekçede daire başkanı İbrahim Köse'ni sürekli olarak Bingül için, “Sen bu unvanı hak ediyor musun? Madem mühendissin o halde bu işi de yapacaksın” gibi söylemlerde bulunduğu da belirtildi.

YETERLİLİĞİ SORGULANDI

Fazlı Bingül yeterliliğinin sürekli olarak sorgulandığını belirten avukat Kamalak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda son 2 yılda kaç kişinin sınavsız olarak görevlere atandığını, kaçına yeterlilik sorgusu yapıldığını da sordu.

Kamalak'ın Diyanet İşleri'ne başvuru dilekçesinde en dikkat çeken kısım ise Bilgi Yönetimi ve İletişim Daire Başkanı İbrahim Köse'nin namaz kılmak için odadan ayrılan Fazlı Bingül ve namaz kılanlar için söylediğini iddia ettiği cümlelerle ilgili oldu.

Köse'nin Bingül'e hakaret ettiğini, namazını kılmadan gelmesi için teknik sorumluya aratıldığını ifade eden Kamalak, Fazlı Bingül'ün yaşadıklarını tek tek anlattı.

HAKARETLERE MARUZ KALDI

Kamalak'ın başvuru dilekçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki namaz tartışması şu ifadelerle yer aldı:

* Müvekkilim Diyanet İşleri Başkanlığı gibi İslam dinini anlatmak misyonu olan bir kurumda çalışmaktadır.

8 Kasım günü saat 17:45 sularında mesai bitimine yakın Müvekkilim Akşam namazını kılmak için çıktığında, son görevlendirildiği bölüm olan Teknik Servis'e gelen ve Müvekkilimin Anayasal bir hak olan inanç özgürlüğünü yaşamak üzere odadan ayrıldığını Öğrenen Daire Başkanınca türlü hakaretlere maruz kalmıştır.

Müvekkilim insan haklarının da temelini oluşturan (Avrupa İnsan Hakları Bildirgesine göre) inanç özgürlüğünü kullanması olumsuz bir durum olarak nitelendirilmiştir..

“NAMAZ BOŞ ADAM İŞİ”

Daire başkanı İbrahim Köse'nin namaz kılmanın boş adam işi olduğunu söylediğini iddia eden Kamalak, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Kendisi odada değilken odadakilere ‘namaz boş adam işi, boş adamlar namaza gider' gibi müvekkilim hakkında aşağılayıcı cümleler kurmuş ve Teknik servis sorumlusu Semih Aksarı'ya müvekkilimi aratarak ibadetini yapmadan hemen gelmesini emretmiştir.

* Hiçbir gerekçe yokken yaptığı bu icraatı sonucu müvekkilim odasına doğru gitmekte iken Bilgi Yönetimi ve iletişim Daire Başkanlığı koridorunda saat 17:50 sularında müvekkilimin yolunu kesen Daire Başkanı Köse, Müvekkilime ‘Namaza gittin diye bir saatimizi piç ediyorsun, gitmek zorunda değilsin' gibi aşağılayıcı cümleler kullanmıştır.

* Müvekkilim özverili bir şekilde çalışmakta iken, karşılaştığı bu söylem, hem mobbing hem de temel hak ve özgürlüklere müdahale özelliği göstermektedir.

YARGILAMAYA İZİN VERİLMEDİ

Fazlı Bingül'ün çalışma performansı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çeşitli seferler incelemeye tabi tutuldu. Bingül ve avukatlarının yaptığı hukuki başvurular sonrasında daire başkanı İbrahim Köse hakkında yargılama istendi ancak Köse'nin yargılanmasına Diyanet İşleri Başkanlığı izin vermedi.