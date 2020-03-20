Diyanet’ten bir çağrı daha: Namazı evde kılın

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından corona virüsü salgınına karşı alınan yeni tedbirleri dün kamuoyuyla paylaştı.

Diyanet, 16 Mart’ta aldığı kararla; corona virüs salgınına karşı cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasını virüs salgını tehdidi ortadan kalkıncaya kadar durdurmuş, camilerde sadece bireysel olarak namaz kılınmasına izin verileceğini açıklamıştı.

Dün açıklanan kararda ise cuma günleri ve kandil gecelerinde cami ve mescitlerin tamamen kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.



ALİ ERBAŞ: EZAN OKUNDUKTAN SONRA…

Cuma namazı öncesi bir uyarı daha yayınlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cemaate seslenerek “Ezan okunduktan sonra evlerimizde öğle namazını kılalım” dedi

Erbaş mesajın tamamında şu ifadelere yer verdi: “Aziz kardeşlerim! Bugün CUMA vaktinde ezan okunduktan sonra evlerimizde öğle namazını kılalım. Bizleri her türlü belâ, musibet ve tedavisi olmayan hastalıklardan koruması için Rabbimize DUA ve niyaz edelim. CUMANIZ mübarek olsun”



CUMA HUTBESİ DİYANET’İN SİTESİNDE YAYINLANDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesini Diyanet’in resmi internet sitesinden video olarak yayınladı. Yazılı olarak yayınlanan mesajın ana konusu corona virüsü ve virüse karşı alınacak tedbirler oldu.

