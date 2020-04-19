Diyanet’ten ikinci çıkış: Adaletsiz saltanat sürmez

Diyanet Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen'in, “Milyonluk araçlara binenler asgari ücretlinin halinden anlamaz” çıkışından sonra ikinci çıkış da Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Ahmet Belada’dan geldi. Belada, Osmanlı’nın Lale Devri’nde yöneticilere yapılan tavsiyelere atıfta bulunarak, “Adalet olmazsa halk durmaz. Adaletsiz saltanat (devlet) sağlam olmaz” diye yazdı.

Belada, ‘Diyanet Haber’ sitesinde Lale Devri Defterdarı Sarı Mehmet Paşa'nın yazdığı “Devlet Adamlarına Nasihatler-Nasâyihü'l-Vüzera” kitabından alıntı yaparak, kitaptaki bazı tavsiyeleri şöyle sıraladı:

Belada, bu kitaptaki nasihatları da şöyle sıraladı:

“ADALETSİZ SALTANAT OLMAZ”

* Bir insanın susmayıp yerinde hakkı söylemesi, günde bin akçe sadaka vermesinden daha hayırlıdır.

* Çok latife eden kimsenin ırzı ve vakarı gider; nüktelerle her sırrı açılır, bütün ar'ı ve ayıbı ortaya dökülüp gider.

* Yönetici olmazsa mülk kalıcı değildir.

* Yöneticiye de mal lazımdır.

* Mal tahsili halktan olur.

* Bağ, bostan ziyaretten olur.

* Adalet olmazsa halk durmaz,

* Adaletsiz çadır kurulmaz.

“MAL İÇİN HUKUKU SATMA”

* Âlemin nizamının aslı adalettir,

* Adaletsiz saltanat (devlet) sağlam olmaz.

* Mülke zelzele gaflettendir, hukukun hükümlerini terk etmektendir. Bahçıvan gözünü açmazsa herkes onun bağına el uzatır.

* Zulme meyletmeyip adaleti öne alan yönetici iki cihan saadetine ulaşır. Mahşer gününde izzet sahibi Allah'ın nezdinde insanların en sevimlisi, âdil yöneticidir.

* Ey! Ziynetten dolayı böbürlenen! Şöhretin afet olduğundan sakın gafil olma!

* Allah rüşvet verene de alana da lanet etti, zulmün çoğu rüşvettendir.

* O mala lanet olsun ki, karşılığında hukuku satasın!

* Mevla'nın hükmünü yabana atasın!

* Kendi çarkını döndürmek için dinini mal karşılığı satasın!

İLGİLİ HABER Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den vicdan çıkışı: Keşke açlık da bulaşıcı olsa