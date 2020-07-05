Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın: Bu değişiklik iktidarın aleyhine döner

AKP'nin ‘çoklu baro' düzenlemesine karşı baro başkanları uzun zamandır mücadele veriyor. Adalet komisyonuna getirilen düzenlemeyle ilgili düşüncelerini aktarmak isteyen baro başkanları komisyona alınmadıkları gibi çeşitli engellemelerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

4 gündür adalet komisyonunda olan düzenlemeyle ilgili düşüncelerini aktarmak isteyen baro başkanlarına henüz bir geri dönüş olmadı.

80 BARO KARŞI ÇIKIYOR

Hayata geçirilmek istenen çoklu baro düzenlemesine 80 baronun karşı olduğunu hatırlatan Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, şu ifadeleri kullandı;

*Şu anda 80 baronun tamamı bu yasal değişikliğe itiraz ediyor ki bu baroların içerisinde hükümete yakın duran barolarımız da var. Bu itirazların hükümete çok net bir mesaj vermesi gerekiyor.

*Dolayısıyla hükümetin bu noktada gittiğin yolun doğru olmadığını ortaya koyuyor. Hatta Türkiye Barolar Birliği yönetimi de bu yasa değişikliğine karşı iki tane deklarasyon yayınladı.

*Bu itirazlar sonrasında hükümetin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım hesapladığı planın yanlış olduğunu ve bunun tutma ihtimalinin olmayacağını da söyleyebilirim.

*Her ne kadar hükümet, yandaş baroları oluşturma hedefiyle bu düzenlemeyi getirdiyse bile bu hesabın tutmayacağını hepimiz ileride göreceğiz. Çünkü bu gerçekten bir ihtiyaçtan değil tamamen bir siyasal tercih olarak ortaya konmuş durumda.

“BU DEĞİŞİKLİĞİN İKTİDARIN ALEYHİNE DÖNME İHTİMALİ YÜKSEK”

*Bu tür siyasal tercihlere göre siz eğer yasal değişikler yaparsanız bunlar bir süre sonra sizin aleyhinize dönme ihtimali de var.

*O açıdan bu değişiklik hangi yönden bakarsanız bakın ister şu anki iktidarın baktığı pencerenden, isterseniz 80 baronun baktığı pencereden bakın asla doğru bir sonuç vermeyecek bunu çok kısa süre içerisinde de göreceğiz.

*Bu değişikliğin iktidarın aleyhine dönme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. İstedikleri yandaş baroları ve işlevsizleştirilmiş barolar projesi olarak bu yasayı yorumluyoruz ve tutmayacağını da biliyoruz.

“İTİRAZLARIMIZI YAPTIK”

Çoklu baro düzenlemesine karşı adalet komisyonunda düşüncelerini aktarmak için meclis önünde beklediklerini ifade eden Aydın, “Bizlerle hiçbir şekilde müzakere edilmeden, konuşulmadan öncesinden bize bilgi verilmeden bir yasa hazırlığı var. Bu yasa biz avukatların temel yasası ve buna ilişkin medyada çok spekülatif bilgiler dolaşıyor” dedi.

Aydın, “Özellikle hükümet kanadı bu yasaya ilişkin çok doğru olmayan bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. Biz buna dilimiz döndüğünce itirazlarımızı yaptık ama bunu bir kez de yasama meclisinde onlarla müzakere edilmesine karar verdik ve doğrusunun da bu olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen biz avukatların meclis adalet komisyonuna kabul edilmiyor olmamız yaşanan durumun bütün sorularının cevabını içerisinde barındırıyor” ifadelerini kullandı.

“GÖRÜŞME TALEPLERİMİZE ŞU ANA KADAR OLUMLU BİR DÖNÜŞ OLMADI”

“Davet edilmemize hatta talep de bulunmamıza rağmen taleplerimiz kabul edilmedi ama bu konuda haklı olduğumuz için ve söyleyecek sözlerimiz olduğu için bunu doğrudan parlamentoda ve parlamenterlerin yüzüne karşı söylemek için 4 gündür bunun mücadelesini veriyoruz” diyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Ama buna karşın maalesef bir geri dönüş alamadık. Üç baro başkanı dediler beş baro başkanı dediler ama bu durum 80 baronun sorunu ve yurttaşların sorunu dolayısıyla isteyen baro başkanlarımızın o komisyona gidip bu yasaya neden karşı olduğumuzu dile getirmesini istiyorduk o taleple buradayız ama bu talebimiz de maalesef şuana kadar bir dönüş olmadı.

“DÜZENLEMENİN GERİ ÇEKİLMESİ KONUSUNDA UMUDUM VAR”

*Umudumuz olmasa burada bulunmamızın bir gereği yok. Evet, zor olduğunu biliyoruz iktidarın genel çalışma prensiplerine baktığımızda ben yaptım oldu anlayışı hakim maalesef.

*Bu sadece bu meseleyle ilgili değil birçok meselede de muhataplarıyla konuşmadan, bir toplumsal ihtiyaç analizi yapmadan ve sorunu olgunlaştırmadan kendi politik ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler konusunda son derece ısrarcı bir iktidar var.

*Ama biz 80 baroyuz ve 80 baronun tümü bu düzenlemeye itiraz ediyor. Bir yüzümüz doğrudan topluma dönük toplumdan kopuk bir örgüt değiliz dolayısıyla 80 baro başkanının ortak bir ses çıkarmasının karşılığının olması gerektiğini düşünüyoruz.