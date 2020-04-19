Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden otobüste seyyar konser!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Dairesi Başkanlığı Kent Konservatuvarı sanatçıları tarafından dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında etkilenen vatandaşlara moral olması açısından gezici açık hava konseri düzenledi.

DÖRT DİLDE ŞARKI SÖYLENDİ

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatları doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Korusu, sahneye dönüştürülen üstü açık otobüsle Diyarbakır'ın merkez ilçelerindeki mahalleleri dolaşarak söyledikleri Türkçe, Kürtçe, Soranice ve Zazaca şarkılarla vatandaşlara müzik ziyafeti verdi.

BALKONDAN ZILGIT ATTILAR, HALAY ÇEKTİLER

Pencere ve balkonlarına çıkarak konseri büyük bir beğeniyle dinleyen vatandaşlar ise zılgıt, alkış ve halaylarla koro üyelerine eşlik etti.

Verilen konserlerin ardından Güzeloğlu'nun selamını ileten koro üyeleri Diyarbakırlılardan evde kalmalarını istedi.

BELEDİYE: SEYYAR KONSERLER DEVAM EDECEK

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, evlerinden çıkamayan Diyarbakırlıların moralini yükseltmeyi hedefleyen seyyar konserlerin sokağa çıkma kısıtlamaları süresince devam edeceğini duyurdu.

Etkinliğe sokağa çıkma kısıtlaması olan 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde saat 13.00-21.00 saatleri arasında tüm Diyarbakır'ı kapsayacak şekilde devam edeceklerini söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Akın Erim, evde kal çağrısında da bulundu.

Erim, “Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla kültür ve kongre sanatçılarımızın 18-19 Nisan'da Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağından dolayı, vatandaşlarımıza moral olsun diye akşam saat 21.00'e kadar sanatçılarımız moral gezisi düzenleyerek halkımızın güzel vakit geçirmesi için etkinlik gerçekleştireceğiz” dedi.

Yerel sanatçılar tarafından üstü açık otobüsle verilen açık hava konserini sosyal medyasında paylaşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu,”Şanlı bayrağımız ellerde, türküler dillerde, Diyarbakır evlerde” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DAKİ YASAĞIN ARDINDAN DİYARBAKIR MERAK KONUSU OLDU

Bir diğer sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehir İstanbul'da ise Kadıköy Belediyesi'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak ve sokağa çıkma yasağında vatandaşlara moral vermek için Kadıköy sokaklarında dolaştırdığı bando TIR’ı kaymakamlık tarafından yasaklanmıştı.