Diyarbakır iftar ve sahur vakitleri! (2020 Diyarbakır imsakiyesi)

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle mutfaklardaki yemek telaşı da başladı. Niyet ederek oruç tutacak olan milyonlarca Müslüman bu güzel ayda ibadetlerini yapacak. Oruç için niyet edecek Diyarbakırlı vatandaşlar da ilk iftar ve ilk sahur vakitlerini şimdiden araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2020 Diyarbakır imsakiyesini yazımızdan görebilir, iftar ve sahur vakitlerini takip edebilirsiniz.

DİYARBAKIR’DA İLK İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Diyarbakır’da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:46’de başlayacak. Diyarbakır’da ilk iftar vakti ise 19:10 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

SIKÇA SORULAN SORULAR

RAMAZAN’DA ORUÇLU ŞİKEN GÜNDÜZÜ UYUYARAK GEÇİRMENİN ORUCA ZARARI VAR MIDIR?

Orucun sahih/geçerli olması için, “oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak” şarttır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Bununla birlikte orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kastıyla, gerekli olmadığı hâlde Ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.

RAMAZAN AYINDA LOKANTA İŞLETMEK CAİZ MİDİR?

Ramazan ayında hasta, yolcu vb. oruç tutmama ruhsatına sahip kimseler oruçlarını daha sonraki bir zamanda tutabilirler (Bakara, 2/185; İbn Mâce, Sıyâm, 11-13). Mazereti sebebiyle oruç tutamayanların yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ramazan ayında lokanta vb. yerlerin açık olmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca lokanta sahibi, oruç tutmayanların niçin oruç tutmadıklarını bilmek zorunda değildir. Fakat hem oruç tutanlara saygı için hem de yeni yetişmekte olan çocuk ve gençlerin, Ramazan gününde oruç tutulmayıp aleni yemek yenilmesinin olağan bir şey olduğu gibi bir izlenime kapılmamaları için mazeretli de olsa, yiyip içenlerin bunu açıktan yapmamaları uygun olur. Lokanta sahipleri de gerekli tedbirleri alarak böyle algılamalara fırsat vermemeye özen göstermelidirler.

ÇALIŞANLARIN İŞ VERİMİNİ DÜŞÜRMESİ ENDİŞESİYLE ORUÇ TUTMALARI CAİZ MİDİR?

Ramazan orucu, ergenlik çağına ulaşmış ve akıl sağlığı yerinde her Müslüman’a farzdır. Mazeretsiz olarak oruç tutmayanlar büyük günah işlemiş olurlar. Zira Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse, Allah'ın tanıdığı bir ruhsat olmadan, Ramazan'da bir gün orucunu tutmazsa, bütün yılın orucu bile o günün yerini tutmaz.” (Ebû Dâvûd, Savm, 38; bkz. Buhârî, Savm, 29)

Ailesinin rızkını temin etmek için ağır işlerde çalışmak zorunda olup da, oruç tutmaları sağlığına zarar verenlerin o günlerde oruç tutmayıp daha sonra kaza edebilecekleri, kaza etme imkânlarının olmaması durumunda ise her gün için bir fidye vermeleri şeklinde görüşler vardır (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 401). Ancak çok ağır olmayan günlük işlerde çalışmak orucu terk için özür sayılmaz. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: “Öyle erkekler vardır ki, onları ne bir ticaret, ne bir alışveriş, Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamaz. Onlar, dehşetinden kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar.” (Nûr, 24/37).

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

DİYARBAKIR İLİ HAKKINDA BİLGİLER

Diyarbakır, Türkiye’nin bir ili ve en kalabalık on ikinci şehri. TÜİK ADNKS verilerine göre 2019 sonu itibarıyla 1.756.353 kişilik nüfusa sahiptir. İlin yüzölçümü 15.272 km2’dir. Valiliğin denizden yüksekliği 674 m’dir. Diyarbakır kent merkezi yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahiptir.

DİYARBAKIR NÜFUSU

Güncel Nüfus Değerleri (TÜİK 4 Şubat 2020 verileri)

Diyarbakır İl Nüfusu: 1.756.353’dür (2019 sonu). İlin yüzölçümü 15.168 km2’dir. İlde km2’ye 116 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 923 kişi ile Bağlar'dır)

İlde yıllık nüfus artış oranı % 1,38 olmuştur. Nüfusu en çok artan ilçe: Bağlar Kayapınar (% 5,24) Nüfusu en çok azalan ilçe: Sur (-%5,52)

4 Şubat 2020 TÜİK verilerine göre 17 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 1.047 mahalle bulunmaktadır.