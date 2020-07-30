Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Şanlıurfa 2020 bayram namazı saatleri… Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kurban Bayramı namaz vakitleri…

Türkiye, tüm dünya ülkeleri gibi corona virüsü ile mücadele ediyor. Bir önceki evde kılınan bayram namazları bu bayramda camilerde kılınabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram namazının açık alanda mesafe kuralına riayet edilerek kılınabileceği açıklamasında bulundu.

Diyanet bayram öncesi bayram namazı saatlerini duyurdu. İşte Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri (Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) namaz saatleri…

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:06

KİLİS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:08

ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:01

ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:00

DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:53

MARDİN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:52

BATMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:50

SİİRT BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:47

ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:45

İL İL RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ