Diyarbakırda 1 haftada 532 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik 16-25 Kasım tarihleri arasında 7 önemli operasyona imza attı. Narkotik ekiplerince düzenlenen baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 525 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

SOKAK ÇALIŞMASI

Sokaklarda uyuşturucu satan ve torbacı olarak adlandırılan şüphelilere yönelik olarak da Bağlar ilçesi başta olmak üzere merkez ve dış ilçelerde 49 çalışma gerçekleştirildi. Düzenlenen baskınlarda; 7 kilo 179 gram esrar, 329 gram metamfetamin ve farklı türde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı.