Diyarbakır’da 9 milyon kök kenevir ve 1 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Yalaza, Ortaç ve Esenli köyleri kırsalında Şehit Jandarma Er Zeynettin Özalp narko-terörizmle mücadele operasyonu sona erdi.

Diyarbakır Valiliği operasyonun bilançosunu açıkladı. Ele geçirilenler şöyle:

* 83 farklı noktada 9 milyon 187 bin kök kenevir bitkisi.

* Arazide kayalık alan ve çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 183 kilogram esrar.

* Kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 11 bin 45 metre uzunluğundaki su hortumu.

* 8 adet su motoru

* 1 adet su pompası

Valilik ele geçirilen esrarın muhafaza altına alındığını, kenevir bitkilerinin ise numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte imha edildiğini belirtti.