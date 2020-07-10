Diyarbakır’da 9 milyon kök kenevir ve 1 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Yalaza, Ortaç ve Esenli köyleri kırsalında Şehit Jandarma Er Zeynettin Özalp narko-terörizmle mücadele operasyonu sona erdi.
Diyarbakır Valiliği operasyonun bilançosunu açıkladı. Ele geçirilenler şöyle:
* 83 farklı noktada 9 milyon 187 bin kök kenevir bitkisi.
* Arazide kayalık alan ve çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 183 kilogram esrar.
* Kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 11 bin 45 metre uzunluğundaki su hortumu.
* 8 adet su motoru
* 1 adet su pompası
Valilik ele geçirilen esrarın muhafaza altına alındığını, kenevir bitkilerinin ise numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte imha edildiğini belirtti.