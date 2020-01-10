Diyarbakır’da HDP önündeki bir aile daha evladına kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 31 Aralık günü yaptığı ziyaret sırasında HDP il binası önüne gelen Halime Kadran, 2014’te Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan torunu İbrahim Halil için oturma eylemine başladı.

EVLATLARINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 4 OLDU

Irak’ta 4 teröristle birlikte örgütten kaçan İbrahim Halil, dün Habur Sınır Kapısı’na gelip Şırnak’ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. İşlemleri yapılan teröristlerden İbrahim Halil, bugün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde ailesiyle buluşturuldu. Buluşmada duygusal anlar yaşandı.

İbrahim Halil Kadran’ın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 4’e çıktı.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Kadran ailesi, terör örgütü PKK’dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan çocukları İbrahim Halil Kadran’a kavuştu. Kavuşma anında duygusal anlar yaşandı.

İbrahim Halil Kadran, babaannesi Halime Kadran ve halası Gülbahar Aşiri’ye sarılarak gözyaşı döktü. Uzun süre sarılan aile bireyleri, hasret giderdi. (DHA)