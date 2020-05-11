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Diyarbakır’da iftar saati silah sesleri!

Diyarbakır'da öğle saatlerinde trafik kazasından dolayı tartışan 2 aile, iftar saatinde evlerin çatılarına çıkarak çatıştı. Yaşanan olayın ardından hastanede karşı karşıya gelen aileler, kavgaya hastane acilinde de devam etti. Olayda 1 kişi ölürken, 5 kişi ağır yaralandı.

21:45 -
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Olay, Yenişehir ilçesi Benu Sen Mahallesi 208. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gün içinde yaşanan motosiklet kazası sonucunda iki aile arasında husumet başladı.

Aileler arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Aile fertleri silahlarını alarak evlerinin çatısına çıkarak uzun süre çatıştı. Yaşanan çatışma sonucunda 1 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Öte yandan, kavga gece saatlerinde hastaneye taşındı, hastane acilinde çıkan arbedede acil girişinde camlar kırıldı, olay yerine çevik kuvvet ve çok sayıda polis sevk edildi.  (İHA)

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Son güncelleme: 22:30 11.05.2020
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