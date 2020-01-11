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Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı!

Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı, çatışmanın ortasında kalan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, mermi çekirdeği montuna isabet edince ölümden döndü.

22:42 -
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Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı!

Olay, akşam saat 21.30 sularından Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 281. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasından ara sokakta çatışma çıktı.

Henüz nedeni bilinmeyen çatışma ortasında kalan vatandaşlardan Mehmet A. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı.

Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar çevredekilerin yardımıyla Özel bir hastaneye kaldırıldı.

Mermi çekirdeği montuna saplanan Mehmet A. ise montu sayesinde omzundan hafif şekilde yaralandı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, olay yerinde çok sayıda boş kovan görüldü. İHA

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